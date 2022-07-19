У люксовых брендов возникли проблемы с получением денег из РФ

Американские и европейские бренды класса люкс столкнулись с проблемами при получении денег за проданные на российском рынке товары. Модные дома, в числе которых Lanvin Group, Ermenegildo Zegna и Ralph Lauren, уже прислали уведомления об этом своим инвесторам, сообщил РБК. У брендов подходят к концу сроки контрактов с российскими партнёрами, и пока нет понимания, будут ли продлевать договоры.

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Например, Lanvin Group, владеющая брендами Wolford, Sergio Rossi, St. John Knits и Caruso, распространила сообщение, в котором уведомил партнёров об отсутствии гарантий в возврате платежей от франчайзи и дистрибьюторов в России за проданные коллекции сезона «Весна — лето 2022». Группа также не дала гарантий о продлении контрактов с российскими партнёрами в условиях санкций.

При этом компания не раскрыла сумму, которая должна была поступить из России, но указала на несущественность объёма этих средств в рамках всего бизнеса. Выручка группы в 2021 году составила €308,8 млн, а чистый убыток был на уровне €76,4 млн.

Итальянский дом моды класса люкс Ermenegildo Zegna столкнулся с проблемами при попытке получить деньги за проданные в России товары. Компания уже предупредила инвесторов о задолженности со стороны её партнёров в РФ. В последнем заявлении модный дом отметил риски непродления договоров с оптовыми контрагентами.

Премиальный американский бренд Ralph Lauren также заявил о задолженности со стороны российских партнёров в размере $3,6 млн.