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1 час назад

В России подешевели смартфоны iPhone

Лера Букина

Цены на IPhone упали до февральского уровня. Снижение по итогам второго квартала к первому оценивается в 23%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.ru.

В России упали цены на смартфоны iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Другие популярные модели смартфонов также упали к значениям первых трех месяцев.

«Цены на популярные среди россиян модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 года вернулись к показателям начала февраля 2022 года… Снижение цен на предыдущие модели iPhone составило до 23%», — указано в исследовании.

Отмечается, что в среднем IPhone 12 стоит 57 098 рублей (–22% к первому кварталу этого года), IPhone 11 Pro 256GB – 50 758 рублей (–23%), iPhone 11 Pro Max 256GB теперь можно купить за 64 726 рублей (как и в первом квартале).

Кроме того, средняя цена Samsung Galaxy S20 FE в отечественных интернет-магазинах по итогам второго квартала достигает 38 949 рублей (–9% к первому кварталу). Стоимость смартфона Xiaomi Poco X3 Pro 8/256Gb стала такой же, какой была в первом квартале (26 410 рублей), стоимость Samsung Galaxy A52 256GB продается за 32 920 рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что продажи телевизоров китайских брендов в России увеличились почти в два раза. В частности, на Ozon в мае они выросли на 95% к прошлому году.

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