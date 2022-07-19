В Литве заявили, что столкнутся с последствиями отказа России от поставок газа Европе

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Возможный отказ РФ от поставок природного газа в Европу в любом случае затронет и Литву. Об этом во вторник заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.
"Мы полностью обеспечиваем потребности Литвы в природном газе и уже отказались от его закупок в России, но дефицит этого сырья на рынке скажется на цене газа, поэтому будет иметь последствия и для нас", - сказала глава правительства.
С 11 июля поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были временно остановлены на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. На Западе опасаются, что работа газопровода по тем или иным причинам может не возобновиться.