В Литве заявили, что столкнутся с последствиями отказа России от поставок газа Европе

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Возможный отказ РФ от поставок природного газа в Европу в любом случае затронет и Литву. Об этом во вторник заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Мы полностью обеспечиваем потребности Литвы в природном газе и уже отказались от его закупок в России, но дефицит этого сырья на рынке скажется на цене газа, поэтому будет иметь последствия и для нас", - сказала глава правительства.