Британия смягчила ограничения в отношении российского миллиардера

Лондонский суд принял решение о смягчение ограничительных мер в отношении российского миллиардера Петра Авена. Бизнесмену разрешили увеличить ежемесячные расходы, с тем, чтобы он мог оплачивать счета за особняк. Об этом пишет Bloomberg.

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«Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время против российского предпринимателя идет судебное разбирательство. Авена обвиняют в уклонении от рестрикций, введенных против него после начала российской спецоперации на Украине.

Напомним, что миллиардеру разрешили расходовать на свои нужды не более £2500 (167,6 тыс. рублей) ежемесячно. По данным британских властей, он тратил более крупные суммы, что привело к возбуждению против бизнесмена уголовного дела.