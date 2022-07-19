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38 минут назад

Великобритания смягчила ограничения в отношении миллиардера Петра Авена

Илья Родин

Лондонский суд принял решение о смягчение ограничительных мер в отношении российского миллиардера Петра Авена. Бизнесмену разрешили увеличить ежемесячные расходы, с тем, чтобы он мог оплачивать счета за особняк. Об этом пишет Bloomberg.

Британия смягчила ограничения в отношении российского миллиардера
Фото: ТАССТАСС

«Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время против российского предпринимателя идет судебное разбирательство. Авена обвиняют в уклонении от рестрикций, введенных против него после начала российской спецоперации на Украине.

ЕС разморозит активы российских банков

Напомним, что миллиардеру разрешили расходовать на свои нужды не более £2500 (167,6 тыс. рублей) ежемесячно. По данным британских властей, он тратил более крупные суммы, что привело к возбуждению против бизнесмена уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввел пакет персональных санкций. В него попали предприниматели, финансисты, военачальники, главы госкомпаний.

Компании,Петр Авен,ЕС,
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