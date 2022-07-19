В системе «Мир» перечислили принимающих ее карты страны

Воспользоваться ей можно в 11 зарубежных странах.

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«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении платёжной системы.

Кроме того, картами можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.