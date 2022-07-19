В системе «Мир» перечислили принимающих ее карты страны

Воспользоваться ей можно в 11 зарубежных странах.
«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении платёжной системы.
Кроме того, картами можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
Ранее стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы «Мир» в ОАЭ.