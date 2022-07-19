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1 час назад

В платёжной системе «Мир» назвали перечень принимающих её карты стран

Говорит Москваиещё 3

Воспользоваться ей можно в 11 зарубежных странах.

В системе «Мир» перечислили принимающих ее карты страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении платёжной системы.

Кроме того, картами можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

Ранее стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы «Мир» в ОАЭ.

Компании,
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