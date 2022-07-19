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51 минуту назад

Bloomberg: ЕС хочет сократить потребление газа на 15% из-за неопределенности с поставками

ТАСС

Европейский союз готовится предложить странам-членам пойти на добровольное сокращение потребления природного газа на 15% со следующего месяца из-за опасений насчет возможной полной остановки поставок из России, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: ЕС намерен на 15% сократить потребление газа
Фото: ReutersReuters

По его сведениям, в Евросоюзе прорабатывают возможные действия на случай, если поставки природного топлива по газопроводу "Северный поток", которые остановлены из-за планового ремонта с 11 по 21 июля, не возобновятся. Как отмечает агентство, Еврокомиссия (ЕК) уже в среду обнародует план под названием "Сохрани газ для безопасной зимы", в котором даст рекомендации по снижению энергозатрат на отопление и охлаждение, а также укажет рыночные меры для достижения поставленной цели. Согласно расчетам ЕК, в случае холодной зимы ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5%. Отмечается, что власти ЕС хотят также закрепить за собой право принудительно обязывать страны сокращать потребление газа, однако данная мера должна быть утверждена странами Евросоюза, значительная часть которых с этим не согласна.

"Газпром" 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens из Канады. В результате поток газа в ФРГ сократился до 40% от мощностей трубопровода. В конечном итоге Берлин договорился, что Оттава сделает исключение из санкций и вернет агрегат в Европу.

Компании,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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