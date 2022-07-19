Bloomberg: ЕС намерен на 15% сократить потребление газа

По его сведениям, в Евросоюзе прорабатывают возможные действия на случай, если поставки природного топлива по газопроводу "Северный поток", которые остановлены из-за планового ремонта с 11 по 21 июля, не возобновятся. Как отмечает агентство, Еврокомиссия (ЕК) уже в среду обнародует план под названием "Сохрани газ для безопасной зимы", в котором даст рекомендации по снижению энергозатрат на отопление и охлаждение, а также укажет рыночные меры для достижения поставленной цели. Согласно расчетам ЕК, в случае холодной зимы ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5%. Отмечается, что власти ЕС хотят также закрепить за собой право принудительно обязывать страны сокращать потребление газа, однако данная мера должна быть утверждена странами Евросоюза, значительная часть которых с этим не согласна.