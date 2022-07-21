Онлайн-ретейлер Ozon запускает собственную банковскую карту. Дебетовая карта будет приниматься в России, а также ряде зарубежных стран. Об этом говорится в сообщении компании.
"Онлайн-платформа Ozon запускает универсальный платежный инструмент от собственного банка - Ozon Карту", - говорится в сообщении.
Ранее маркетплейс предлагал брендированную банковскую карту, выпущенную банком-партнером, которая позволяла получать только кешбэк при покупках. Новая Ozon Карта - самостоятельный финансовый продукт Ozon, выпускаемый собственным банком с универсальной лицензией.
Сегодня протестировать Ozon Карту предложат первым 100 тыс. пользователей Ozon. С 1 августа возможность открыть карту появится для всех, отмечается в сообщении.
Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 100 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.