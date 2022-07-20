Netflix потерял около миллиона подписчиков

Стриминговый сервис Netflix по итогам второго квартала 2022 года лишился 970 тысяч платных подписчиков. Об этом свидетельствуют данные по финансовой отчетности компании.

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В приведенном документе указано, что общее число пользователей сервиса уменьшилось с 221,64 до 220,67 миллиона. При этом в третьем квартале Netflix ожидает прирост примерно на миллион платных подписчиков.

Во втором квартале 2022 года выручка стримингового сервиса составила более 7,97 миллиарда долларов при прибыли в 1,44 миллиарда. В первом квартале года выручка и прибыль составили 7,86 и 1,59 миллиарда долларов соответственно.