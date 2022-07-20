Кувейтская Alshaya Group приступила к поиску покупателей на принадлежащую ей фирму «Монэкс трейдинг», которая на территории РФ развивает по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Об этом заявил «Ведомостям» один из розничных операторов.

По словам одного из источников, продажа бизнеса является самым желательным вариантом и для Alshaya Group, и для российской команды. Однако не исключен сценарий, предполагающий распродажу товарных запасов и окончательное закрытие всей сети магазинов. Такой шаг может быть связан с тем, что правообладатель бренда – британская компания Mothercare – оказывает давление на компанию, считает собеседник.

Кувейтская компания стремится сделать все, чтобы обойти ликвидацию российского юрлица, в этой связи она намерена передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично с оборудованием и командой, подчеркнули собеседники «Ведомостей». Это 118 торговых точек в 30 регионах России.

В Москве первый магазин Mothercare открылся в 1994 году.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ на Украине порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.