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1 час назад

Бренд детских товаров и одежды Mothercare может покинуть российский рынок

Лера Букина

Кувейтская Alshaya Group приступила к поиску покупателей на принадлежащую ей фирму «Монэкс трейдинг», которая на территории РФ развивает по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Об этом заявил «Ведомостям» один из розничных операторов.

По словам одного из источников, продажа бизнеса является самым желательным вариантом и для Alshaya Group, и для российской команды. Однако не исключен сценарий, предполагающий распродажу товарных запасов и окончательное закрытие всей сети магазинов. Такой шаг может быть связан с тем, что правообладатель бренда – британская компания Mothercare – оказывает давление на компанию, считает собеседник.

В Н&M объявили о двух решениях по работе в России

Кувейтская компания стремится сделать все, чтобы обойти ликвидацию российского юрлица, в этой связи она намерена передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично с оборудованием и командой, подчеркнули собеседники «Ведомостей». Это 118 торговых точек в 30 регионах России.

В Москве первый магазин Mothercare открылся в 1994 году.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ на Украине порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.

В понедельник, 18 июля, стало известно о том, что компания H&M приняла решение полностью прекратить деятельность в России.

Компании,
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