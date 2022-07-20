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1 час назад

Киргизия заявила о готовности сотрудничать с покинувшими Россию компаниями

Газета.Ru

Киргизия готова сотрудничать с компаниями, покинувшими российский рынок, при условии, что против республики не будут введены санкции. Об этом заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев в ходе брифинга, передает «Интерфакс».

Киргизия захотела сотрудничать с покинувшими РФ компаниями
Фото: ТАССТАСС

По его словам, некоторые компании уже готовы прийти на киргизский рынок, в том числе задействованные в сфере IT-технологий.

«В рамках Евразийского экономического союза проводится работа по импортозамещению, принято более 1,3 тыс. товарных групп, чтобы насытить внутренний рынок в связи с введением санкций», — заявил Амангельдиев.

Кроме того, был повышен порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с €300 до €1 тыс..

Ранее 14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России.

Казахстанский лидер объяснил, что принял такое решение в рамках «глобальной борьбы за инвестиционный капитал».

Компании,ЕАЭС,
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