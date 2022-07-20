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1 час назад

Apple продолжает ввоз электроники в РФ после объявления о прекращении поставок

Лера Букина

Компания Apple, несмотря на заявление о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, каждый месяц ввозит электронику в страну. Об этом заявил «Известиям» источник в компании-партнере Apple.

Apple продолжает ввозить электронику в Россию
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что только в июне импортировали тысячи смартфонов и компьютеров. Данные сведения были подтверждены собеседником, близким к партнеру нескольких производителей электроники.

Сообщается, что с большой долей вероятности данные устройства не окажутся на прилавках магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов, а их ремонт на территории РФ невозможен по тем или иным причинам.

Смартфоны и компьютеры Apple, приобретенные у официальных дилеров и ввезенные по прямому импорту, россияне могут по фирменной гарантии как чинить, так и менять на новые, если поломка не была устранена в авторизованном российском сервисном центре (АСЦ). В случае оформления программы расширенной поддержки AppleCare+ предусмотрена возможность поменять устройства.

В московских АСЦ Apple сообщили, что замена сломанных устройств на новые, официально поставленные компанией в России, действительно предусматривается.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования ценового агрегатора Price.ru, цены на IPhone упали до февральского уровня. Снижение по итогам второго квартала к первому оценивается в 23%. Другие популярные модели смартфонов также упали к значениям первых трех месяцев.

Компании,Apple,
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