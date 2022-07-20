Apple продолжает ввозить электронику в Россию

Компания Apple, несмотря на заявление о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, каждый месяц ввозит электронику в страну. Об этом заявил «Известиям» источник в компании-партнере Apple.
Он подчеркнул, что только в июне импортировали тысячи смартфонов и компьютеров. Данные сведения были подтверждены собеседником, близким к партнеру нескольких производителей электроники.
Сообщается, что с большой долей вероятности данные устройства не окажутся на прилавках магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов, а их ремонт на территории РФ невозможен по тем или иным причинам.
Смартфоны и компьютеры Apple, приобретенные у официальных дилеров и ввезенные по прямому импорту, россияне могут по фирменной гарантии как чинить, так и менять на новые, если поломка не была устранена в авторизованном российском сервисном центре (АСЦ). В случае оформления программы расширенной поддержки AppleCare+ предусмотрена возможность поменять устройства.
В московских АСЦ Apple сообщили, что замена сломанных устройств на новые, официально поставленные компанией в России, действительно предусматривается.
Ранее сообщалось, что, по данным исследования ценового агрегатора Price.ru, цены на IPhone упали до февральского уровня. Снижение по итогам второго квартала к первому оценивается в 23%. Другие популярные модели смартфонов также упали к значениям первых трех месяцев.