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1 час назад

Wildberries сообщил о нетипичном росте спроса на санки в июне-июле

Лера Букина

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries наблюдает рост спроса на «зимние» товары, который не является типичным для середины лета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Wildberries сообщил о нетипичном росте спроса на санки в июне-июле
Фото: unsplash.comunsplash.com

В период с 17 июня по 17 июля искусственные новогодние елки и пихты покупали почти в 4 раза чаще (+ 276% год к году) в денежном выражении, шубы - более чем в два раза чаще (+141%), увеличение спроса на зимнюю обувь составило 58%.

Также компания зафиксировала рост продаж горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения – они увеличились почти в два раза (на 91%), продажи санок возросли в 5 раз (на 433%), коньков - в 2,8 раза (на 177%). Спрос на снегокаты вырос в 1,8 раза, на снегоуборочные машины - в 11 раз.

Рост спроса в вышеуказанный период может быть обусловлен наступлением сезона распродаж, во время которого продавцы активным образом «чистят» склады и предоставляют максимальные скидки, считают в Wildberries.

Также отмечается, что обычные покупатели и так называемые «черри-пикеры» (профессиональные охотники за скидками) заблаговременно закупаются значительно подешевевшими зимними товарами.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры приступили к продаже туров на осенне-зимний сезон. Повышенный спрос наблюдается в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы.

Компании,
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