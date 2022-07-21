Магазин Levi's открылся в Москве под новым названием

В московском торговом центре «Авиапарк» снова открылся магазин Levi’s — компания приостановила работу в марте 2022 года.

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Теперь магазины будут работать под вывеской JNS, говорится в Telegram-канале «Авиапарка». Ассортимент при этом не изменится.

Магазин Levi’s выкупила одна из российских компаний, она планирует приобрести и другие торговые точки бренда, сообщают «Осторожно, новости». Имя нового владельца не называется.