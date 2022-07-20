Россиянам рассказали, кто заинтересован в покупке заводов IKEA

Несколько российских компаний претендуют на покупку заводов шведского ретейлера в стране. Соответствующую заявку они направили в главный офис IKEA, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает РИА Недвижимость.
Отмечается, что среди претендентов на приобретение предприятий - серьезные организации, а также непрофильные инвесторы.
По мнению Никитина, отбор претендентов займет некоторое время, однако к середине осени 2022 года заводы начнут функционировать под руководством нового хозяина.
По словам губернатора, заводы IKEA — это два предприятия с глубоким и серьезным производственным циклом, и некоторые претенденты пока не этого не осознали.
Власти области хотят, чтобы у нового владельца был соответствующий опыт.
«Это должна быть компания с компетенциями в области производства, с компетенциями в области реализации похожей продукции, с пониманием, что в Новгородской области сложилась очень правильная ситуация с точки зрения участия предприятия IKEA в социальной жизни», — отметил Никитин.
Ранее в сети стала распространяться информация о том, что Hoff ведет переговоры о покупке фабрики мебели «ИКЕА Индастри Тихвин».