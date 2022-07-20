Аксенов пригласил «Вкусно – и точка» в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на приход ресторанов «Вкусно — и точка», преемника «Макдоналдса» в России, на полуостров. В сети пообещали обсудить этот вопрос позднее, пишет РБК.

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16 мая стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании. McDonald’s сохранил права на товарный знак в РФ, поэтому был сделан ребрендинг и рестораны начали возобновлять свою работу с названием «Вкусно и точка».

Логотипом сети стали две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне. В компании отметили, что продолжат сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что рестораны сети появятся в итоге и на полуострове.

«Мы приглашаем: пожалуйста, будем рады. Я лично только приветствую приход в Крым отечественных брендов», - заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь компании Наталья Меркушова отметила, что сейчас в приоритете открытие всех ранее действовавших ресторанов.