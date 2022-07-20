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34 минуты назад

Раскрыты хитрости H&M ради собственной выгоды перед уходом из России

Lenta.ru

Работники шведского модного бренда H&M в России раскрыли хитрости, которые решил предпринять последний ради извлечения дополнительной выгоды перед уходом из страны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что компания планирует провести собственную распродажу в течение августа. Для этого штат был переведен на почасовую оплату, а цены на товары — подняты. По словам сотрудников магазинов, за работу им предлагают 200 рублей в час, при этом какие-либо бонусы и проценты с продаж отсутствуют. Также сообщается, что розничные магазины сети будут закрывать постепенно, а персонал уволят или переведут в торговые точки с большой нагрузкой.

В H&M уточнили дату начала распродажи

Сам процесс ухода организации с российского рынка займет до четырех месяцев. Таким образом марка будет иметь возможность остаться в стране в случае ослабления санкций. Известно, что отечественный сегмент приносит сети 10 процентов мировой выручки.

Как пишут «Известия», часть торговых центров России может отказаться от проведения распродажи H&M в случае, если компания не компенсирует вызванные простоем потери. Владельцы торговых объектов заявили, что будут создавать препятствия, обесточивая магазины или выставляя около них охрану.

Ранее в июле стало известно, что H&M продолжит работу на территории Белоруссии и Казахстана. Семь магазинов марки в Казахстане не будут закрываться в ближайшем будущем, а три торговые точки ретейлера, которые временно приостанавливали продажи в Минске и Гродно, в ближайшее время вновь возобновят свою деятельность.

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