Работники шведского модного бренда H&M в России раскрыли хитрости, которые решил предпринять последний ради извлечения дополнительной выгоды перед уходом из страны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что компания планирует провести собственную распродажу в течение августа. Для этого штат был переведен на почасовую оплату, а цены на товары — подняты. По словам сотрудников магазинов, за работу им предлагают 200 рублей в час, при этом какие-либо бонусы и проценты с продаж отсутствуют. Также сообщается, что розничные магазины сети будут закрывать постепенно, а персонал уволят или переведут в торговые точки с большой нагрузкой.

Сам процесс ухода организации с российского рынка займет до четырех месяцев. Таким образом марка будет иметь возможность остаться в стране в случае ослабления санкций. Известно, что отечественный сегмент приносит сети 10 процентов мировой выручки.

Как пишут «Известия», часть торговых центров России может отказаться от проведения распродажи H&M в случае, если компания не компенсирует вызванные простоем потери. Владельцы торговых объектов заявили, что будут создавать препятствия, обесточивая магазины или выставляя около них охрану.