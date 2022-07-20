Цукерберга обвинили в плагиате из-за нового названия компании

В США компания Meta.is, которая специализируется на создании арт-инсталляций, подала в суд на компанию Марка Цукерберга Meta*, бывший Facebook*, по обвинению в плагиате и воровстве названия.

Представители Meta.is заявили, что в течение восьми месяцев пытались мирно договориться с бывшим Facebook, но их попытки не возымели успеха. Также они говорят, что больше не могут продавать свои продукты под старым названием из-за ассоциации c Meta Цукерберга, так как их будут воспринимать как часть этой корпорации. А она уже погрязла во множестве скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных и «токсичностью».