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59 минут назад

Главу Facebook* обвинили в плагиате из-за нового названия компании

Ferra.ru

В США компания Meta.is, которая специализируется на создании арт-инсталляций, подала в суд на компанию Марка Цукерберга Meta*, бывший Facebook*, по обвинению в плагиате и воровстве названия.

Цукерберга обвинили в плагиате из-за нового названия компании
Фото: ferra.ruferra.ru

Представители Meta.is заявили, что в течение восьми месяцев пытались мирно договориться с бывшим Facebook, но их попытки не возымели успеха. Также они говорят, что больше не могут продавать свои продукты под старым названием из-за ассоциации c Meta Цукерберга, так как их будут воспринимать как часть этой корпорации. А она уже погрязла во множестве скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных и «токсичностью».

Эксперты считают, что Meta.is придётся трудно, доказывая свою правоту, потому что у Facebook много торговых марок, среди которых и соцсети, и мессенджеры и другие сервисы.

«28 октября 2021 года Facebook завладел нашим товарным знаком и названием, в создание которых мы вкладывали кровь, пот и слёзы более двенадцати лет. Сегодня после восьми месяцев безуспешных попыток договориться с Facebook у нас не осталось иного выбора, кроме как подать на компанию в суд», — сказано в заявлении истца.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

Компании,Марк Цукерберг,
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