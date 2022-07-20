Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от рыбы из России

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заведения, в меню которых есть фиш-энд-чипс (жареная рыба с картошкой фри), отказаться от использования рыбы из России.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос одного из парламентариев, выразившего озабоченность в связи с подорожавшим импортом продукции из РФ на фоне санкций, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Россия поставляла в Великобританию около 40% трески и морского окуня, но после повышения властями страны до 35% пошлин, импорт белой рыбы в Британию стал труднодоступным и дорогим. В результате данных действий около трети заведений государства, специализирующихся на подаче этого традиционного блюда, оказались под угрозой закрытия.