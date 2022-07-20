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41 минуту назад

Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от рыбы из России

Елена Прошина

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заведения, в меню которых есть фиш-энд-чипс (жареная рыба с картошкой фри), отказаться от использования рыбы из России.

Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от рыбы из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос одного из парламентариев, выразившего озабоченность в связи с подорожавшим импортом продукции из РФ на фоне санкций, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Россия поставляла в Великобританию около 40% трески и морского окуня, но после повышения властями страны до 35% пошлин, импорт белой рыбы в Британию стал труднодоступным и дорогим. В результате данных действий около трети заведений государства, специализирующихся на подаче этого традиционного блюда, оказались под угрозой закрытия.

Стоит отметить, что руководство профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» уже выражало свое намерение обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии. Таким образом там рассчитывают сдержать рост цен на продукцию, вызванный санкциями Великобритании против России.

Компании,Борис Джонсон,
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