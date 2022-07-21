Ситуация может усугубиться: Названы условия для работы «Северного потока»

Поставки газа по российскому трубопроводу «Северный поток» - основному маршруту экспорта энергоресурса из России в Европу — должны возобновиться утром 21 июля после завершения десятидневного техобслуживания, сообщает ТАСС.

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При этом остается открытым вопрос об объемах прокачиваемого газа в ближайшее время из-за ситуации с возвратом и ремонтом турбин. С середины июня «Северный поток» задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин Siemens из-за санкций Канады против Москвы.

В ближайшие дни ситуация может усугубиться — если России не вернут турбину для «Северного потока» то по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Это связано с тем, что в конце июля на ремонтные работы должен отправиться еще один агрегат, и в рабочем состоянии останется лишь один двигатель.