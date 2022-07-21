Финский поставщик оборудования для верфей ушел из России

Финская машиностроительная компания Wärtsilä, поставщик оборудования для верфей, объявила о завершившемся уходе из России. Часть подразделений компаний выведена за пределы страны, оставшиеся проданы местному руководству. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

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Сокращать деятельность Wärtsilä начала в апреле. Из-за ухода был закрыт Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге. Взамен компания создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России.

Бывшие подразделения компании Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» будут работать под новым управлением и обслуживать местных клиентов без какого-либо взаимодействия с головной компанией. Wärtsilä не будет предоставлять им услуги или запчасти. Ранее сообщалось, что единственным владельцем «Вяртсиля Восток» с 11 июля стал Константин Норцев.