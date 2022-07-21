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47 минут назад

Финский поставщик оборудования для верфей ушел из России

Lenta.ruиещё 2

Финская машиностроительная компания Wärtsilä, поставщик оборудования для верфей, объявила о завершившемся уходе из России. Часть подразделений компаний выведена за пределы страны, оставшиеся проданы местному руководству. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

Финский поставщик оборудования для верфей ушел из России
Фото: ReutersReuters

Сокращать деятельность Wärtsilä начала в апреле. Из-за ухода был закрыт Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге. Взамен компания создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России.

Бывшие подразделения компании Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» будут работать под новым управлением и обслуживать местных клиентов без какого-либо взаимодействия с головной компанией. Wärtsilä не будет предоставлять им услуги или запчасти. Ранее сообщалось, что единственным владельцем «Вяртсиля Восток» с 11 июля стал Константин Норцев.

С момента ввода российских войск на территорию Украины о завершении деятельности в стране объявили сотни зарубежных компаний. В подавляющем большинстве случаев речь идет о продаже российских подразделений местным собственникам или топ-менеджменту. В отдельных случаях в сделки включается право обратного выкупа через несколько лет. Так, в частности, поступил концерт Renault при продаже доли в «АвтоВАЗе».

Компании,Автоваз,
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