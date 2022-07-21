Финская Wärtsilä завершила процесса ухода из России

"Компания обязалась полностью соблюдать санкции, касающиеся ее деятельности с начала конфликта [на Украине], и к настоящему времени прекратила все бизнес-операции в России, - информировала фирма. - На протяжении всего процесса [ухода с рынка] приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников".