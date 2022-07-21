Финская Wärtsilä завершила процесса ухода из России

Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила "о завершении процесса ухода" с российского рынка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на ее сайте.
"Компания обязалась полностью соблюдать санкции, касающиеся ее деятельности с начала конфликта [на Украине], и к настоящему времени прекратила все бизнес-операции в России, - информировала фирма. - На протяжении всего процесса [ухода с рынка] приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников".
Ранее сообщалось, что финская компания подписала соглашения о продаже части подразделений в РФ, другие были выведены за пределы страны.
Wärtsilä - ведущий поставщик оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х российское центральное конструкторское бюро "Айсберг" в сотрудничестве с ее подразделением - Wartsila Marine Solutions - построила атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач".