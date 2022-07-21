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21 минуту назад

Wärtsilä объявила о завершении процесса ухода из России

ТАСС

Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила "о завершении процесса ухода" с российского рынка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на ее сайте.

Финская Wärtsilä завершила процесса ухода из России
Фото: ReutersReuters

"Компания обязалась полностью соблюдать санкции, касающиеся ее деятельности с начала конфликта [на Украине], и к настоящему времени прекратила все бизнес-операции в России, - информировала фирма. - На протяжении всего процесса [ухода с рынка] приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников".

Ранее сообщалось, что финская компания подписала соглашения о продаже части подразделений в РФ, другие были выведены за пределы страны.

Wärtsilä - ведущий поставщик оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х российское центральное конструкторское бюро "Айсберг" в сотрудничестве с ее подразделением - Wartsila Marine Solutions - построила атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач".

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