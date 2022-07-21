Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ уходит с российского рынка. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

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Компания перестала принимать новые заказы в России после начала специальной военной операции на Украине. Но она "продолжала выполнять небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами", не противоречащих принятым против РФ санкциям.

Финансовые потери во втором квартале составили $57 млн, из которых $23 млн. скажутся на денежном потоке третьего квартала. Большая часть российских сотрудников АВВ находится в отпуске с марта этого года, и "компания сделает все возможное, чтобы поддержать их".

В России на АВВ занято 750 человек, у компании есть две производственные площадки в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До прекращения приема новых заказов поступления от деятельности в России составляли 1-2% общей годовой выручки АВВ Group, поясняется в пресс-релизе.