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21 минуту назад

АВВ уходит с российского рынка

ТАССиещё 3

Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ уходит с российского рынка. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

АВВ уходит с российского рынка
Фото: ReutersReuters

Компания перестала принимать новые заказы в России после начала специальной военной операции на Украине. Но она "продолжала выполнять небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами", не противоречащих принятым против РФ санкциям.

Финансовые потери во втором квартале составили $57 млн, из которых $23 млн. скажутся на денежном потоке третьего квартала. Большая часть российских сотрудников АВВ находится в отпуске с марта этого года, и "компания сделает все возможное, чтобы поддержать их".

В России на АВВ занято 750 человек, у компании есть две производственные площадки в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До прекращения приема новых заказов поступления от деятельности в России составляли 1-2% общей годовой выручки АВВ Group, поясняется в пресс-релизе.

Транснациональная компания, на которой работают почти 105 тыс. человек, была создана в результате слияния в 1988 году шведской компании ASEA и швейцарской компании Brown, Boveri & Cie. Штаб-квартира находится в городах Вестерос и Цюрих, производство - в Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, Чехии, Индии, Китая, США, Португалии, Бразилии, Финляндии, Эстонии, всего более, чем в 100 странах.

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