Ozon обошел AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров

Российские магазины начали вытеснять AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров страны. Ozon впервые обошёл китайского конкурента и стал лидером по популярности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Brand Analytics. Wildberries сократил отрыв от конкурентов и закрепил за собой третье место. Исследование проводили на основе публикаций в соцсетях с упоминаниями компаний.

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Расчёт основан на анализе более 28 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа за период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022-го. В рейтинге участвовали ретейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров по России и имеют русскоязычный интерфейс. В исследовании не участвовали магазины, которые ушли или собираются уйти из России.

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За год россияне упомянули Ozon в соцсетях 7,3 млн раз, что позволило ему обойти всех конкурентов и вырваться в лидеры. Внимание к AliExpress снижается на фоне развития его отечественных конкурентов, отметили аналитики. Число упоминаний китайского маркетплейса составило 6,8 млн против 8,8 млн в 2021 году.

У Wildberries небольшой отрыв от второго места, а внимание к нему выросло почти в два раза — 6,6 млн упоминаний против 3,5 млн в 2021 году. Прирост позиций также показали сервис доставки продуктов Vprok от «Перекрёстка» (10-е место, +13), маркетплейс «Сбермегамаркет» (9-е место, +10) и товары для дома «ВсеИнструменты» (30-е место, +10).

В рейтинге оказались и новички, в основном из «модного» сегмента:

Lichi (21 место);

Gloria Jeans (29);

Zarina (37);

Befree (49).

Лидерство в этой сфере сохраняет Lamoda (12-е глобальное место, +2). В общий рейтинг впервые вошёл мебельный магазин Hoff (44-е место). Также аналитики отметили возвращение популярности сетей товаров для животных Petshop (34) и «Бетховен» (39).

Больше всего рейтинг упал у торгового дома стройматериалов «Петрович» (36-е место, –12). За пределы топ-50 выпали «Адамас» и Metro.

Эксперты пришли к выводу, что интерес к онлайн-шоппингу в России продолжает расти, несмотря на временное снижение в начале года. Общее число упоминаний участников топа за год выросло почти на 20%, достигнув 31,4 млн.

Летом 2022 года в России легализовали параллельный импорт — ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов ранее заверил россиян, что они могут быть уверенными в своих покупках — крупнейшие российские продавцы техники будут представлять собственную гарантию на такие товары. Она будет обеспечиваться либо самим ретейлером, либо сервисным центром, с которым будет заключён договор.