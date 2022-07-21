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2 часа назад

В Сбере сообщили, что работают над устранением сбоя в приложении "Сбербанк Онлайн"

Газета.Ruиещё 6

В пресс-службе Сбера рассказали, что компания знает о проблеме с доступом в приложение »Сбербанк Онлайн» и работает над устранением неполадки.

В Сбере сообщили, что работают над устранением сбоя в приложении "Сбербанк Онлайн"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android. В компании заявили, что интерфейс стал более удобным и функциональным, а главный акцент нововведения сделан на накопления.

Компании,Сбербанк России,
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