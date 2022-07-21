В Сбере сообщили, что работают над устранением сбоя в приложении "Сбербанк Онлайн"

В пресс-службе Сбера рассказали, что компания знает о проблеме с доступом в приложение » Сбербанк Онлайн» и работает над устранением неполадки.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android. В компании заявили, что интерфейс стал более удобным и функциональным, а главный акцент нововведения сделан на накопления.