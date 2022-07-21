Raiffeisen Bank и CitiGroup передумали уходить из России

Американский банк CitiGroup и австрийский Raiffeisen Bank увеличили число вакансий в российских подразделениях. Как сообщает ТАСС, на это повлияло принятое в РФ решение о блокировке сделок по продаже дочерних компаний иностранных банков.

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Как подчеркнул представитель рекрутинговой онлайн-платформы Headhunter, Raiffeisen Bank в июле опубликовал 276 вакансий в российских отделениях. CitiGroup разместил 84 объявления о поиске сотрудников.

Как сообщил один из источников, речь в этой ситуации идет не о расширении бизнеса, а о заполнении существующих рабочих мест, которые освободились после сокращения предыдущих сотрудников.