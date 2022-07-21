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40 минут назад

H&M оставит россиян без распродажи

Алиса Селезнёва

В H&M заявили, что не будут проводить распродажу в своих российских магазинах. Сообщение опубликовано на сайте компании.

18 июля шведская сеть H&M объявила о решении полностью уйти из России. В компании заявили, что бизнес в РФ невозможно продолжать из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, и «непредсказуемости будущего».

В августе сеть на время откроет свои магазины в РФ, чтобы распродать оставшиеся товары.

В новом сообщении компании отмечается, что магазины - и H&M, и H&M Home - будут открываться поэтапно в течение августа. Они станут работать в штатном режиме, а товары будут продаваться без скидок, по полной цене.

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Магазины закроют, когда будет распродана большая часть стока, точные сроки неизвестны.

Онлайн-магазин H&M работать не будет.

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