Tesla распродала биткоины себе в убыток

Компания Tesla Илона Маска в апреле-июне продала примерно 75% ранее купленных биткоинов, следует из её ежеквартального отчёта. Сделка принесла производителю электромобилей $936 млн, но оказалась убыточной. В январе 2021 года Tesla вложила в криптовалюту $1,5 млрд, тогда биткоин стоил $31 600. Во втором квартале 2022-го его средняя стоимость опустилась до $29 000.

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Курс биткоина на новостях о Tesla пошёл вниз, свидетельствуют данные портала CoinDesk. Ещё вечером 20 июля первая криптовалюта дорожала до $24 265, но к 13:00 21 июля её стоимость снизилась до $23 014. В ходе торгов курс опускался до $22 659.

Цифровые активы на балансе Tesla сократились более чем на $1 млрд — с $1,26 млрд до $218 млн. При этом изначально, в январе 2021 года, компания инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд. Тогда биткоин стоил $31 600. Однако после новостей об инвестициях Tesla актив взлетел в цене, превысив отметку $44 000 за монету. Позже часть биткоинов компания продала.

В 2022 году биткоин начал дешеветь. Tesla стала избавляться от актива в апреле — июне. Именно в этот период начался сильный обвал. С $40 000 в конце апреля первая криптовалюта упала в цене до $30 000 к концу мая. В июне падение продолжилось, курс опускался ниже $19 000.

Tesla никогда официально не раскрывала, сколько биткоинов она покупала. Но в июле 2021 года Маск намекнул, что компании принадлежит примерно 42 000 монет. Исходя из средней стоимости криптовалюты в январе 2021 года и в апреле — июне 2022-го, можно предположить, что убыток Tesla от продажи составил ориентировочно $110 млн. При этом производитель мог бы заработать, если бы продал актив перед обвалом в первом квартале.