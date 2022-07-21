Levi’s в Москве открылся под новым названием

Магазин Levi's в Москве поменял название и открылся под брендом JNS. Как сообщает Telegram-канал Mash, обновленная торговая точка начала работать в торговом центре «Авиапарк».

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Цены на ассортимент выросли почти в два раза. Так, после перезапуска легендарные 501-е джинсы Levi’s теперь стоят почти 13 тысяч рублей.

Отмечается, что права на продажу джинсовой одежды выкупила компания Sport Point, которая занимается дистрибуцией Puma и Nike. Консультант обновленного отдела отметил, что до конца недели в Москве должен открыться еще один магазин бренда — в торговом центре «Атриум».