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56 минут назад

Levi’s в Москве открылся под новым названием

Никита Бородкин

Магазин Levi's в Москве поменял название и открылся под брендом JNS. Как сообщает Telegram-канал Mash, обновленная торговая точка начала работать в торговом центре «Авиапарк».

Levi’s в Москве открылся под новым названием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цены на ассортимент выросли почти в два раза. Так, после перезапуска легендарные 501-е джинсы Levi’s теперь стоят почти 13 тысяч рублей.

Отмечается, что права на продажу джинсовой одежды выкупила компания Sport Point, которая занимается дистрибуцией Puma и Nike. Консультант обновленного отдела отметил, что до конца недели в Москве должен открыться еще один магазин бренда — в торговом центре «Атриум».

Сотрудники магазина также отмечали, что открытие было спонтанным и готовились к нему всего пару дней. Пока JNS будет торговать исключительно продукцией Levi’s — запасов должно хватить на ближайшие полгода. Позднее в торговую точку могут добавиться и другие бренды.

Компании,
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