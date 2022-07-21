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26 минут назад

Производители Jim Beam и The Famous Grouse продали бизнес в РФ

Алиса Селезнёва

Компании Beam Suntory и Edrington (бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse) достигли соглашения о продаже совместного предприятия Maxxium Russia в РФ местному руководству. Об этом сообщается в пресс-релизе Beam Suntory.

Производители Jim Beam и The Famous Grouse продали бизнес в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После приостановки поставок своей продукции в РФ в начале марта компании начали пересматривать подходы к будущему российского бизнеса.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка – это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего», - заявили в Beam Suntory.

В компании подчеркнули, что поставки алкоголя в РФ пока не возобновятся из-за санкций.

В конце июня о своем уходе с российского рынка объявила британская компания Diageo (владелец брендов Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan).

В Diageo заявили, что речь идет о «вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности», на которое уйдет шесть месяцев.

Компании,
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