Производители Jim Beam и The Famous Grouse продали бизнес в РФ

Компании Beam Suntory и Edrington (бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse) достигли соглашения о продаже совместного предприятия Maxxium Russia в РФ местному руководству. Об этом сообщается в пресс-релизе Beam Suntory.

После приостановки поставок своей продукции в РФ в начале марта компании начали пересматривать подходы к будущему российского бизнеса.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка – это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего», - заявили в Beam Suntory.

В компании подчеркнули, что поставки алкоголя в РФ пока не возобновятся из-за санкций.

В конце июня о своем уходе с российского рынка объявила британская компания Diageo (владелец брендов Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan).