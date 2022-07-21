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45 минут назад

Без иностранцев в России начались проблемы с углублением дна

Алиса Селезнёва

Из-за санкций и ухода иностранных компаний в России начались проблемы с работами по углублению дна, которые, в частности, необходимо проводить в Арктике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу «Гидрографического предприятия» (входит в «Росатом») Александра Бенгерта.

В России начались проблемы с углублением дна
Фото: Петра Цырендоржиева\ТАССПетра Цырендоржиева\ТАСС

Он рассказал, что мощность российского дноуглубительного флота сейчас составляет 40 тысяч кубометров, а, к примеру, у бельгийской компании Deme - 240 тысяч.

По словам Бенгерта, в РФ долгое время «жили спокойно», зная, что одна из крупных европейских компаний «выкопает, что угодно».

Он подчеркнул, что сейчас для большинства инфраструктурных проектов в Арктике требуется углубление дна. В России рассматривают возможность закупить новые корабли для дноуглубительного флота.

Ранее в «Объединенной судостроительной корпорации» рассказали о планах создать в Астрахани центр дноуглубительного флота. Там планируют производить землесосные снаряды, доки средней грузоподъемности и плавучие краны.

Компании,Объединенная судостроительная корпорация,Росатом,
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