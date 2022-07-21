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27 минут назад

Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»

Lenta.ruиещё 1

Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию в начале недели, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова цитирует РИА Новости.

Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Фото: ReutersReuters

Глава ведомства уточнил, что о передаче оборудования «Газпрому» будет сообщено по факту.

По данным СМИ, из Канады, где турбина находилась на ремонте, ее отправили 17 июля. Тогда ожидалось, что она прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

Сам «Северный поток» с 11 июля был остановлен из-за плановых работ, прокачка восстановилась утром 21 июля. Объемы поставок составляют примерно 40 процентов от максимума, что фиксировалось и до начала техобслуживания. Ситуацию «Газпром» объяснял именно невозможностью вернуть турбину.

Компании,Роберт Хабек,Газпром,
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