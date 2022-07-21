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55 минут назад

ЕС разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить нефть в третьи страны

Илья Родин

Совет Европейского союза сообщил на своем официальном сайте о смягчении ограничительных мер против нескольких российских госкорпораций. Компаниям «Газпром нефть» и «Роснефть» разрешается проведение сделок с европейскими операторами по транспортировке нефти в третьи страны. В список также попал «Совкомфлот».

ЕС разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить нефть в третьи страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что опубликованное организацией разъяснение получило название «шестой с половиной пакет санкций», так как в нем содержатся уточнения по введенным в шестом комплекте ограничительным мерам.

Евросоюз снял часть санкций против России

В Совете ЕС пояснили, что решение принято с тем, чтобы «избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

По словам ведомства, исключения распространяются на сделки, связанные с поставками сельскохозяйственной продукции и транспортировкой нефти в третьи страны.

Юридические тонкости и аспекты решения Совета будут уточнены в Официальном журнале ЕС, дополняет РБК.

Ожидается также, что в Брюсселе пояснят специфику страхования и перестрахования перевозок. В настоящее время ясности по этому вопросу нет.

Постпред Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс рассказал ранее об особенностях введенного против России седьмого пакета санкций. Он подчеркнул, что в него вошли рестрикции против политиков, журналистов и военачальников.

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