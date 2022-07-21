ЕС разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить нефть в третьи страны

Совет Европейского союза сообщил на своем официальном сайте о смягчении ограничительных мер против нескольких российских госкорпораций. Компаниям «Газпром нефть» и «Роснефть» разрешается проведение сделок с европейскими операторами по транспортировке нефти в третьи страны. В список также попал «Совкомфлот».
Отмечается, что опубликованное организацией разъяснение получило название «шестой с половиной пакет санкций», так как в нем содержатся уточнения по введенным в шестом комплекте ограничительным мерам.
В Совете ЕС пояснили, что решение принято с тем, чтобы «избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».
По словам ведомства, исключения распространяются на сделки, связанные с поставками сельскохозяйственной продукции и транспортировкой нефти в третьи страны.
Юридические тонкости и аспекты решения Совета будут уточнены в Официальном журнале ЕС, дополняет РБК.
Ожидается также, что в Брюсселе пояснят специфику страхования и перестрахования перевозок. В настоящее время ясности по этому вопросу нет.
Постпред Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкявичюс рассказал ранее об особенностях введенного против России седьмого пакета санкций. Он подчеркнул, что в него вошли рестрикции против политиков, журналистов и военачальников.