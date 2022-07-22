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1 час назад

"Известия": меховой бизнес в Европе готовится к краху из-за антироссийских санкций

Газета.Ruиещё 1

Европейская меховая промышленность лишилась своего ключевого покупателя — российского — из-за введенных против страны санкций, теперь ведущие производители вынуждены закрывать магазины, а самой отрасли предсказывают скорую гибель, пишут «Известия».

Санкции против России ударили по меховому бизнесу в Европе
Фото: ТАССТАСС

В статье говорится о том, что производители шуб, особенно главные европейские поставщики меха — Дания и Нидерланды — ранее уже пострадали из-за уничтожения на фермах миллионов норок в связи пандемией. Теперь же удар по отрасли нанесен антироссийскими санкциями, а именно запрету ввоза меховых изделий в Россию. И первой под удар попала Греция, для которой российский рынок был основным.

Так, в Касторье, сообщают «Известия», центре многовековой меховой промышленности Греции, закрываются бутики. При этом склады Европы забиты товаром, однако производители становятся банкротами.

Тем временем зоозащитники торжествуют, надеясь, что антироссийские санкции приведут европейский меховой рынок к краху и смене парадигмы — переходе на альтернативные меха вслед за ведущими домами моды.

Ранее президент Греческой меховой федерации Апостолос Цукас заявил, что после введения ограничений Греция не может найти новый рынок для сбыта шуб.

Компании,
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