Philip Morris озвучила сроки ухода из России

Табачная компания Philip Morris International Inc. покинет рынок РФ не раньше конца года. С такой оценкой выступил ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак, передает Bloomberg Television.

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«Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», — подчеркнул Ольчак.

Все вопросы, связанные с уходом, будут урегулированы, вероятно, «к концу года», указал он.

По словам исполнительного директора, для компании рынок РФ был ценным.

«Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — подчеркнул Ольчак.

Но, по словам директора, из-за проблем с цепочками поставок и финансовыми операциями отношения с Россией изменятся. Как указал Ольчак, компания намерена переключиться на европейский, азиатский, а также американский рынки.