X5 Group объединила программы лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка»

X5 Group объединила программы лояльности «Пятерочки» и «Перекрёстка» в одну под новым названием «Х5 Клуб».

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Как отмечается в сообщении ритейлера, теперь покупатели могут использовать её в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России.

На старте участия в «Х5 Клубе» за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека, а пользователи смогут видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети.