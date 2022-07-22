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1 час назад

Wildberries сообщил об увеличении оборота почти в два раза в I полугодии

Лера Букина

Онлайн-ретейлеру Wildberries удалось в I полугодии 2022 года увеличить оборот на 94% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Он оценивается в 628 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В натуральном выражении рост продаж товаров достиг 77%. Во II квартале оборот компании увеличился на 92% в годовом выражении, до 340,1 млрд рублей.

Наибольшая доля в выручке в I полугодии приходится на такие категории, как одежда и обувь - 233,2 млрд рублей (+ 72% в годовом выражении), товары для дома и дачи - 96,6 млрд рублей (рост в 2,3 раза), детские товары - 69,8 млрд рублей (+ 68%), косметика и парфюмерия - 57 млрд рублей (+ 97%), бытовая техника и электроника - 53 млрд рублей (+ 86% год к году).

Доля российских брендов увеличилась с 64% до 72% от суммарного оборота.

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Также компания зафиксировала рост количества заказов за I полугодие - до 603,9 млн. Аудитория Wildberries выросла до 120 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что Wildberries приступил к продаже товаров брендов, ушедших из России. В частности, россияне могут заказать вещи марки Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear (входят в группу Inditex).

Компании,
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