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1 час назад

Стало известно об открытии магазинов Mango в России

Лера Букина

Ретейлер Mango планирует открыть свои бутики на месте магазинов бренда Marks & Spencer (M&S). Об этом «Ведомостям» заявили два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки.

Напомним, что развивала в РФ второй бренд турецкая компания Fiba Retail. Близкие к двум сторонам потенциальной сделки источники отмечают, что в настоящее время руководство ведет дискуссии на тему числа торговых точек.

Отмечается, что первый магазин может снова начать работать в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее в июле онлайн-ретейлер Ozon приступил к продаже товаров закрывшего магазины в России бренда Mango. Россияне могут приобрести на площадке одежду, обувь, духи и аксессуары этой марки.

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Напомним, что компания Mango приняла решение закрыть магазины в России из-за ситуации на Украине. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России из-за спецоперации на украинской территории.

Компании,
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