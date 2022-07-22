Стало известно об открытии магазинов Mango в России

Ретейлер Mango планирует открыть свои бутики на месте магазинов бренда Marks & Spencer (M&S). Об этом «Ведомостям» заявили два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки.

Напомним, что развивала в РФ второй бренд турецкая компания Fiba Retail. Близкие к двум сторонам потенциальной сделки источники отмечают, что в настоящее время руководство ведет дискуссии на тему числа торговых точек.

Отмечается, что первый магазин может снова начать работать в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее в июле онлайн-ретейлер Ozon приступил к продаже товаров закрывшего магазины в России бренда Mango. Россияне могут приобрести на площадке одежду, обувь, духи и аксессуары этой марки.