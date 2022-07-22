Рыбозаводы столкнулись с нехваткой санкционных кормов

В Бурятии рыбоводные заводы, которые специализируется на искусственном воспроизводстве рыбы, столкнулись с дефицитом кормов. Из-за этого предприятия могут просто встать, сообщил ТАСС. Начальник байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик предупредил, что запасов хватит лишь до конца 2022 года. Поэтому Росрыболовство занимается поиском новых поставщиков.

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«Все корма находятся под запретом, ввоза кормов вообще нет. Мы использовали датские корма, финские, сейчас надо искать альтернативных поставщиков. Остатки кормов по России, по рыбоводным предприятиям подобрали», — сказал Михайлик.

Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» управляет четырьмя предприятиями в Бурятии — Гусиноозерским, Большереченским, Селенгинским и Баргузинским. Они воспроизводят байкальского осетра, омуля, хариуса, пелядь, сазана.

Ранее «Секрет» сообщал, что, по мнению специалистов Национальной ассоциации зооиндустрии, для успешного импортозамещения в сфере кормов для домашних животных нужны инвестиции в 50 млрд рублей. Этих денег должно хватить на строительство не менее 10 заводов, которые смогут производить около 300 000 т корма в год.