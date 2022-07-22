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1 час назад

Российские рыбозаводы столкнулись с нехваткой санкционных кормов

Секрет Фирмы

В Бурятии рыбоводные заводы, которые специализируется на искусственном воспроизводстве рыбы, столкнулись с дефицитом кормов. Из-за этого предприятия могут просто встать, сообщил ТАСС. Начальник байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик предупредил, что запасов хватит лишь до конца 2022 года. Поэтому Росрыболовство занимается поиском новых поставщиков.

Рыбозаводы столкнулись с нехваткой санкционных кормов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все корма находятся под запретом, ввоза кормов вообще нет. Мы использовали датские корма, финские, сейчас надо искать альтернативных поставщиков. Остатки кормов по России, по рыбоводным предприятиям подобрали», — сказал Михайлик.

Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» управляет четырьмя предприятиями в Бурятии — Гусиноозерским, Большереченским, Селенгинским и Баргузинским. Они воспроизводят байкальского осетра, омуля, хариуса, пелядь, сазана.

Ранее «Секрет» сообщал, что, по мнению специалистов Национальной ассоциации зооиндустрии, для успешного импортозамещения в сфере кормов для домашних животных нужны инвестиции в 50 млрд рублей. Этих денег должно хватить на строительство не менее 10 заводов, которые смогут производить около 300 000 т корма в год.

Глава Мордовии Артём Здунов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что корма для домашних животных до введения масштабных санкций завозили в страну в основном из-за рубежа. Глава государства удивился этому, назвав ситуацию глупой для России.

Компании,Артем Здунов,Владимир Путин,Росрыболовство,
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