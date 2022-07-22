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33 минуты назад

В Сбербанке обновят параметры кредитования после снижения ключевой ставки ЦБ

Lenta.ru

Сбербанк в ближайшее время сообщит новые параметры кредитования в связи со снижением ключевой ставки ЦБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке обновят параметры кредитования после снижения ключевой ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В банке подчеркнули, что улучшают условия по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы повысить их доступность для населения.

22 июля Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых. По данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года.

В ЦБ также спрогнозировали, что к концу 2022 года годовая инфляция в России снизится до уровня в 12-15 процентов. В следующем году, ожидает регулятор, годовая инфляция опустится до 5-7 процентов, а в 2024-м — вернется к целевым 4 процентам.

Компании,Сбербанк России,
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