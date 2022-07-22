В Сбербанке обновят параметры кредитования после снижения ключевой ставки ЦБ

Сбербанк в ближайшее время сообщит новые параметры кредитования в связи со снижением ключевой ставки ЦБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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В банке подчеркнули, что улучшают условия по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы повысить их доступность для населения.

22 июля Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до восьми процентов годовых. По данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года.