Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
43 минуты назад

Индиец обогнал Билла Гейтса по размеру состояния

Lenta.ru

Индийский миллиардер Гаутам Адани сместил Билла Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Индиец обогнал Билла Гейтса по размеру состояния
Фото: ReutersReuters

Его состояние выросло до 113 миллиарда долларов, превысив состояние соучредителя Microsoft (у него 112 миллиардов). В этом году индийский магнат обогнал всех по росту капитала, он стал богаче на 36 миллиардов долларов. Состояние Гейтса уменьшилось, поскольку он много жертвовал на благотворительность и распродал акции технологических компаний.

Адани, построивший свою империю на торговле сельскохозяйственной продукцией и углем, поднялся в рейтинге, где традиционно доминировали американские технологические предприниматели. Его фирмы привлекли глобальных инвесторов, в том числе французскую TotalEnergies SE и Warburg Pincus. В ноябре Адани пообещал инвестировать 70 миллиардов долларов в зеленую энергию, а в июне — 7,7 миллиарда долларов на различные социальные цели.

В последние годы Адани, чьи предприятия работают в сфере добычи полезных ископаемых и энергетики, решил также вложиться в аэропорты, дата-центры, возобновляемые источники энергии и оборонную промышленность.

Компании,Билл Гейтс,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители