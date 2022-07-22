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50 минут назад

В Германии допустили судебное разбирательство с «Газпромом» из-за поставок газа

Lenta.ruиещё 9

Немецкий энергетический концерн Uniper допустил судебное разбирательство с «Газпромом» из-за объявленного российской компанией форс-мажора по поставкам газа в Германию. Об этом заявил его глава Клаус-Дитер Маубах, пишет РИА Новости.

В Германии допустили судебное разбирательство с «Газпромом» из-за поставок газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается переоценки наших отношений с "Газпромом"... для нас было неожиданным нести такие потери, "Газпром" объявил нам о форс-мажоре, и это, вероятно, приведет к судебному разбирательству между нами и "Газпромом!», — указал он.

Ранее Uniper обвинил «Газпром» в нарушении контракта в связи с объявлением российским гигантом форс-мажора по поставкам. Клаус-Дитер Маубах отметил, что «Газпром», «ранее надежный партнер», с середины июня не поставлял оплаченных объемов газа, а спустя четыре недели объявил форс-мажор.

О том, что российская компания направила сразу нескольким своим клиентам в Европе письма о форс-мажоре, стало известно 18 июля. По данным СМИ, речь идет как минимум о трех компаниях, кроме Uniper среди них также немецкая RWE.

В июне «Газпром» заявлял о вынужденном снижении объемов поставок газа в Европу из-за того, что Канада отказалась возвращать после ремонта необходимое для прокачки по «Северному потоку» оборудование.

Компании,Газпром,
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