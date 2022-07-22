Немецкий концерн отреагировал на объявленный «Газпромом» форс-мажор

Германский энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа и заявляет о возможных судебных разбирательствах по этому поводу. Об этом сообщил глава концерна Клаус-Дитер Маубах на пресс-конференции.

"Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик "Газпром" не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. "Газпром" на прошлой неделе - четыре недели спустя после нарушения поставок - объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с "Газпромом", - сказал Маубах.



"Газпром" объявил форс-мажор, и это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и "Газпромом". И я сожалею об этом", - добавил он.

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Немецкие энергоконцерны Uniper и RWE получили от «Газпрома» письма о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа, передает Reuters.

По данным агентства, RWE отказалась комментировать детали или юридическую позицию компании.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа.

Компания посчитала такое объяснение необоснованным и официально отклонила требование о форс-мажоре.

До этого Uniper начала отбор газа из своих хранилищ и уведомила потребителей о возможном повышении цен. Согласно имеющейся информации, компания пошла на такие меры на фоне сокращения поставок газа из России.

Также 18 июля Uniper полностью использовала существующую кредитную линию KfW в размере 2 млрд евро и подала заявку на ее продление. Сейчас переговоры между правительством Германии и Uniper о стабилизационных мерах продолжаются. Дата их окончания не уточняется.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что считает РФ ненадежным поставщиком газа. Об этом передает ТАСС.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток», — уточнил он.

По словам Шольца, технически никогда не было бы проблемой исполнить все обязательства поставщика, имеющихся на стороне России.

Финский энергоконцерн Fortum объявил о сокращении своей доли в капитале дочерней германской компании Uniper с 78% до 56%. Об этом в пятницу сообщает финский телеканал Yle по итогам соглашения между двумя компаниями, властями ФРГ и Финляндии.

"Достигнутое решение стало наилучшим для всех сторон в данной ситуации", - заявил генеральный директор компании Маркус Раурамо.

По его словам, оно "не требует от Fortum, и, следовательно, от финского государства или финских налогоплательщиков вливания нового капитала в Uniper".

Согласно заявлению Fortum, правительство Германии приобретает 30% акций Uniper по €1,7 за каждую на общую сумму €267 млн. Германия предоставит также компании €7,7 млрд в виде фондов. При этом кредитная линия германской государственной банковской группы KfW должна быть увеличена с нынешних 2 млрд до €9 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

Шольц пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности. "Решение заключается в том, что мы приобретаем 30%-ю долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость €1,70 за акцию", - отметил канцлер Германии. Таким образом, пакет стабилизации предусматривает увеличение капитала примерно на €267 млн. При этом он добавил, что правительство ФРГ также предоставит компании €7,7 млрд в виде фондов, подобных акционерному капиталу.

Вместе с тем кредитные линии от германской государственной банковской группы KfW с нынешних €2 млрд, по словам Шольца, должны быть увеличены до €9 млрд. Глава правительства ФРГ также уточнил, что решение о стабилизации Uniper на данный момент было необходимо. Однако оно не должно действовать вечно, оно требуется сейчас, чтобы поддержать концерн.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о том, что правительство Германии выкупит 30% акций энергоконцерна. До этого Uniper направил запрос правительству ФРГ с просьбой оказать поддержку в условиях финансового кризиса. После снижения на 60% поставок российского газа компания была вынуждена закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, серьезно превышающим установленные в контракте с "Газпромом".

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что причина задержки турбины — в отсутствии разрешения от России. Возвращение машины может занять от нескольких дней до нескольких недель. Сейчас российский газ после плановой профилактики «Северного потока» поступает в объеме 40%

«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», — пишет агентство Reuters.

Газопровод возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. При этом, как сообщает ТАСС, «Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос немецкой компании. Впрочем, это не единственное событие, которое приковало к себе внимание за последние сутки.

На фоне призывов Еврокомиссии к странам — членам ЕС добровольно снизить потребление газа на 15% в Россию внезапно приехал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его визит никак не анонсировался. Сийярто попросил у Москвы дополнительно 700 млн кубометров газа, а глава МИД РФ Сергей Лавров заверил его, что Россия незамедлительно рассмотрит эту просьбу.

По словам политологов, венгры остаются верны своей политике приоритета национальных интересов. Это и избирателям нравится, и экономке помогает. Вопросы по дополнительным объемам газа для Венгрии могут возникнуть только с технической точки зрения — как именно его туда доставить. Но отраслевики говорят, эти вопросы решаемые.

Параллельно становится известно, что Греция вслед за Испанией и Португалией отказалась от предложения Еврокомиссии о сокращении использования природного газа на 15%. Эксперты объясняют это тем, что, согласившись на такое сокращение, эти страны сознательно приостановили бы развитие своей промышленности. Чтобы накопить нужные объемы газа к зиме, им нужно прямо сейчас ограничить его подачу промпредприятиям. А на это готовы не все. Возникает вопрос: примкнут ли к этому лагерю другие страны? Или Брюссель найдет новые аргументы, обещания или деньги для того, чтобы вернуть сомневающихся в общий строй?

Некоторые эксперты считают, что следующей страной, которая откажется от добровольного ограничения потребления газа, может стать Франция. Если это случится, другие государства тоже могут задаться вопросом: почему одним нужно страдать, а другие могут позволить себе не причинять ущерб своей промышленности? Это все с одной стороны трубы. С другой — «Газпром». Как будет вести себя он? В четверг возобновил свою работу «Северный поток — 1». Продолжает независимый аналитик Дмитрий Лютягин:

«Для «Газпрома» важно продолжать загружать эту трубу и продолжать зарабатывать на ней, потому что в настоящий момент та конъюнктура цен на газ, которая сложилась в Европе, вообще исторически максимальная. Естественно, «Газпром» даже при меньших объемах поставки в Европу, которые мы видим в этом году, — физическое снижение будет в размере более 30%, — все равно по выручке будет выигрывать именно благодаря тому, что имеет возможность поставлять этот газ в Европу по такой цене».

Однако ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков напоминает, что остаются вопросы по турбинам. И «Газпром» будет смотреть на поведение компании Siemens, считает эксперт:

«Siemens почему-то не забирает турбины, по которым «Газпром» объявил, что у них вышел ресурс и их нужно осматривать, чинить и необходимо прочее техническое обслуживание. Там сейчас четыре турбины выведены из эксплуатации и просто лежат, ждут как раз того, чтобы Siemens их забрал. Siemens в свою очередь, по всей видимости, занял выжидательную позицию, он ждет, пока прибудет турбина, которая чинилась в Канаде. И как только «Газпром» ее подключит, если возрастет прокачка после этого, соответственно, Siemens убедится, что вопрос технический, а не политический, тогда он заберет эти четыре турбины. Но есть риск того, что, судя по заявлению Владимира Путина, к моменту, когда прибудет турбина после ремонта в Канаде, еще одна будет выведена из эксплуатации — получатся такие горки. А дальше все будет зависеть от Siemens: если он заберет все эти турбины на техническое обслуживание, соответственно, «Газпром» дождется, пока они обратно приедут, и будет их подключать постепенно».

21 июля в Nord Stream AG заявили, что объемы газа, пошедшие по «Северному потоку — 1», соответствуют тем, что поставлялись по газопроводу перед техническим обслуживанием, — около 67 млн кубометров в день. Это соответствует примерно 40% от максимально возможной загрузки газопровода.

Любые упреки в адрес России из-за задержки возврата в РФ после ремонта в Канаде турбины для «Северного потока» безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в агентстве Reuters была опубликована информация со ссылкой на источники о том, что турбина застряла в Германии из-за отсутствия разрешения с российской стороны. Песков напомнил о заявлении Президента России Владимира Путина, что по состоянию на ночь 20 июня Москва не получила никакой документации по турбине.

«Поэтому здесь любые упреки (в адрес РФ. — Прим. ред.) абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», — отметил официальный представитель Кремля, предложив обратиться с таким вопросом «к первоисточнику» — компании «Газпром».

Он также опроверг информацию о том, что Россия не сообщила, куда именно нужно отвезти турбину. Песков назвал подобные заявления глупостью, поскольку компания Siemens знает, где установлена турбина.

Ранее сообщалось, что канадские власти уже вернули турбину для трубопровода «Северный поток» германской компании Siemens в начале недели, она будет передана российскому «Газпрому».

Все технологические сложности с поставками российского газа в Европу вызваны ограничениями, которые установили сами западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва слышит много упреков в том, что якобы использует ситуацию с поставками газа для давления на другие страны. Однако президент ясно дал понять, что «ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя».