Крупный производитель упаковки понес многомиллионные потери из-за ухода из России

Компания Stora Enso специализируется на производстве различных сортов бумаги, целлюлозы и прочих продуктов деревообработки. Ранее у холдинга было несколько заводов в России, выпускающих упаковку из гофрокартона, а также две лесопилки. Как говорится в официальном отчёте компании, ещё в прошлом году доходы от продаж в России составляли около 3% от его общемировой выручки. Всего на предприятиях Stora Enso в России работало 620 сотрудников.