Крупный производитель упаковки понес многомиллионные потери из-за ухода из России

Финско-шведская лесопромышленная компания Stora Enso потеряла 54 млн евро после продажи бизнеса в России. Об этом сообщает интернет-журнал «Секрет фирмы».
Компания Stora Enso специализируется на производстве различных сортов бумаги, целлюлозы и прочих продуктов деревообработки. Ранее у холдинга было несколько заводов в России, выпускающих упаковку из гофрокартона, а также две лесопилки. Как говорится в официальном отчёте компании, ещё в прошлом году доходы от продаж в России составляли около 3% от его общемировой выручки. Всего на предприятиях Stora Enso в России работало 620 сотрудников.
25 апреля Stora Enso объявила о продаже своих лесопильных заводов на территории России местному руководству. Это принесло компании убыток в €70 млн. Позже компания решила продать и заводы по производству гофрокартона. Причиной такого решения послужила «нестабильность на российском рынке».
Напомним, ранее об уходе из России заявил Шведский производитель бытовой и профессиональной электротехники Electrolux Professional.