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1 час назад

Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории

Lenta.ruиещё 2

Банк России назвал недопустимым автоматическое согласие на запрос кредитной истории при оформлении того или иного финансового продукта. В регуляторе считают, что у клиента должна быть возможность лично согласиться либо отказаться от этой процедуры, передает ТАСС.

Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для этого нужно, чтобы в документе, где содержится разрешение на запрос, клиент мог проставить отметку о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории», — указали в Центробанке.

Там добавили, что при запросе в несколько компаний такая отметка должна ставиться напротив каждой из них.

В Банке России пояснили, что были выявлены случаи, когда клиент не мог воспользоваться финансовым продуктом в случае отказа от запроса кредитной истории, в том числе оформить банковскую карту, счет или вклад. Также гражданин был вынужден соглашаться на запросы от нескольких компаний, связанных с банком или микрофинансовой организацией, не имея выбора. Регулятор назвал такие практики недобросовестными.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что мошенники начали активно предлагать россиянам новую псевдоуслугу — обнуление кредитной истории. Они обещают, что это увеличит шансы на получение новых заимствований.

Компании,Валерий Лях,Банк России,
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