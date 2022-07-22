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50 минут назад

IKEA закрыла распродажу в России до конца выходных

ТАССиещё 6

Ретейлер IKEA в России приостановил распродажу, возобновит ее после выходных. Об этом говорится в сообщении компании.

IKEA приостановила распродажу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных - как только появятся новые интервалы", - отмечается в сообщении.

В IKEA объяснили видео с уничтожением товаров

Ранее компания IKEA объявила о невозможности возобновить продажи в России в обозримом будущем и о планах сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России. Компания организовала распродажу товаров на сайте.

Компании,Ikea,
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