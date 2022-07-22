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50 минут назад

Как изменится российский табачный рынок после ухода Philip Morris

Елена Прошина

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин рассказал о том, как изменится жизнь российского курильщика после ухода Philip Morris International (PMI). Об этом сообщает «Москва 24».

Как изменится российский табачный рынок после ухода Philip Morris
Фото: ТАССТАСС

По мнению Павла Шапкина, присутствие PMI на российском рынке так или иначе сохранится.

«Они от нас не уйдут никогда, потому что терять пятый по объему рынок в мире они не решатся ради политических амбиций. Счет идет на триллионы рублей, это огромные деньги. Одних табачных акцизов в России платится в бюджет на 700 миллиардов рублей», – считает Шапкин.

По мнению эксперта, табачные компании ищут способы сохранить контроль над российскими активами, одновременно показывая западу, что всё-таки уходят из РФ.

При этом ожидать изменения цен, по словам эксперта, не стоит.

«Фактически вся цена на сигареты определяется органами государственной власти, а не магазинами. На цены влияют регулированием, значительную часть от стоимости пачки сигарет занимают табачные акцизы. Также есть минимальная и максимальная цена пачки сигарет, установленная Налоговым кодексом», – говорит Павел Шапкин.

Напомним, что крупнейший мировой производитель табачной продукции Philip Morris International собирается уйти из России до конца этого года. В ответ на это бывший генеральный директор самой старой в России табачной фабрики «Балканская звезда» заявил, что компания может вновь возобновить свою работу.

Компании,Павел Шапкин,Philip Morris,
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