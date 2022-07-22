Как изменится российский табачный рынок после ухода Philip Morris

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин рассказал о том, как изменится жизнь российского курильщика после ухода Philip Morris International (PMI). Об этом сообщает «Москва 24».
По мнению Павла Шапкина, присутствие PMI на российском рынке так или иначе сохранится.
«Они от нас не уйдут никогда, потому что терять пятый по объему рынок в мире они не решатся ради политических амбиций. Счет идет на триллионы рублей, это огромные деньги. Одних табачных акцизов в России платится в бюджет на 700 миллиардов рублей», – считает Шапкин.
По мнению эксперта, табачные компании ищут способы сохранить контроль над российскими активами, одновременно показывая западу, что всё-таки уходят из РФ.
При этом ожидать изменения цен, по словам эксперта, не стоит.
«Фактически вся цена на сигареты определяется органами государственной власти, а не магазинами. На цены влияют регулированием, значительную часть от стоимости пачки сигарет занимают табачные акцизы. Также есть минимальная и максимальная цена пачки сигарет, установленная Налоговым кодексом», – говорит Павел Шапкин.
Напомним, что крупнейший мировой производитель табачной продукции Philip Morris International собирается уйти из России до конца этого года. В ответ на это бывший генеральный директор самой старой в России табачной фабрики «Балканская звезда» заявил, что компания может вновь возобновить свою работу.