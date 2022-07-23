Банки снизят ставки по вкладам после изменения ставки ЦБ

Российские банки снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1–1,5 процентного пункта. Такое решение банкиры приняли после понижения ЦБ РФ ключевой ставки, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

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Опрос кредитных организаций показал, что почти все намерены корректировать ставки.

«Вслед за снижением ключевой ставки мы планируем скорректировать доходность по сберегательным продуктам банка для розничных клиентов», — рассказали в ПСБ.

Там отметили, что диапазон снижения ставок банками может составить от 1 до 1,5 п.п.

В Совкомбанке с 26 июля максимальная ставка по срочным вкладам составит 8,3% годовых, ставка по накопительному счету – 7,5%.

В "Почта банке" намерены снизить ставки по этим продуктам на 1-1,5 процентного пункта.

Скорректировать доходность сберегательных продуктов планируют также в "Абсолют банке", "МТС банке" и банке "Ренессанс Кредит". В МКБ не исключили, что их ставки могут измениться.

В пятницу Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.