Банки снизят ставки по вкладам после изменения ставки ЦБ

Российские банки снизят ставки по вкладам и накопительным счетам на 1–1,5 процентного пункта. Такое решение банкиры приняли после понижения ЦБ РФ ключевой ставки, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Опрос кредитных организаций показал, что почти все намерены корректировать ставки.
«Вслед за снижением ключевой ставки мы планируем скорректировать доходность по сберегательным продуктам банка для розничных клиентов», — рассказали в ПСБ.
Там отметили, что диапазон снижения ставок банками может составить от 1 до 1,5 п.п.
В Совкомбанке с 26 июля максимальная ставка по срочным вкладам составит 8,3% годовых, ставка по накопительному счету – 7,5%.
В "Почта банке" намерены снизить ставки по этим продуктам на 1-1,5 процентного пункта.
Скорректировать доходность сберегательных продуктов планируют также в "Абсолют банке", "МТС банке" и банке "Ренессанс Кредит". В МКБ не исключили, что их ставки могут измениться.
В пятницу Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.
Аналитики считают, что в ближайшей перспективе банковские ставки приблизятся к минимальным значениям, наблюдавшимся 2-3 года назад. К концу 2022 года они могут составить 5,5-6%.