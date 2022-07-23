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55 минут назад

В супермаркетах Польши возник дефицит сахара

Илья Родин

В Польше возник дефицит белого сахара. Он наблюдается на всей территории страны, как в супермаркетах, так и в небольших магазинах. Об этом пишет РИА «Новости».

В супермаркетах Польши возник дефицит сахара
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что проблемы с сахаром есть даже в торговых точках Auchan, Aldi и других крупных сетей.

Продавцы поясняют, что не понимают причин такого явления. Они предполагают, что это может быть связано с сезоном заготовок.

Пресс-служба Aldi уточнила, что на ситуацию с сахаром влияют такие факторы, как нарушение логистических цепочек, нехватка контейнеров, высокие тарифы на грузовые перевозки и кадровый дефицит. Кроме того, сказывается погода - температура воздуха в Европе достигла рекордных показателей.

Оценена вероятность дефолта на Украине

Ранее сообщалось, что жители казахстанских городов расхватывают сахар, как только он появляется в торговых залах супермаркетов. В некоторых населенных пунктах они делают это с таким энтузиазмом, что сотрудникам магазинов приходится вызывать полицию.

Напомним, что проблемы с сахаром в Казахстане начались после того, как Россия ввела временное эмбарго на экспорт этого продукта.

Компании,Ашан,
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