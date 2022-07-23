Стало известно о желании Disney и Sony тайно вернуться в Россию

Различные киностудии, включая Disney и Sony, ищут способы для параллельного импорта своих продуктов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, они не могут в открытую заявить об этом.
Студии закрыли офисы в России, но это не значит, что они перестали поставлять фильмы и не пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ, — сказал Воронков.
По его словам, помимо Disney и Sony каналы параллельного импорта ищут Paramount и Warner Brothers. Воронков отметил, что они не могут официально сказать «мы работаем с Россией».
Ранее стало известно, что корпорация IMAX, предоставлявшая кинотеатрам России широкоформатные фильмы, покинула страну в начале лета. Последним днем ее работы было 31 мая.