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23 минуты назад

Стало известно о желании Disney и Sony тайно вернуться в Россию

News.ru

Различные киностудии, включая Disney и Sony, ищут способы для параллельного импорта своих продуктов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, они не могут в открытую заявить об этом.

Стало известно о желании Disney и Sony тайно вернуться в Россию
Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look PressRafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Студии закрыли офисы в России, но это не значит, что они перестали поставлять фильмы и не пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ, — сказал Воронков.

По его словам, помимо Disney и Sony каналы параллельного импорта ищут Paramount и Warner Brothers. Воронков отметил, что они не могут официально сказать «мы работаем с Россией».

Ранее стало известно, что корпорация IMAX, предоставлявшая кинотеатрам России широкоформатные фильмы, покинула страну в начале лета. Последним днем ее работы было 31 мая.

Компании,Алексей Воронков,Walt Disney,
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