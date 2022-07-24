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1 час назад

Глава «Вкусно — и точка» анонсировал аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

Илья Родин

Гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил в интервью телеканалу РБК, что в ресторанах бренда появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Они практически не будут отличаться по вкусу от оригинальных изделий.

Отмечается, что бренд «Вкусно и точка» пришел на смену «Макдоналдсу». В условиях сделки уточняется, что новым владельцам не разрешается использовать прежний логотип, бренд, готовить некоторые популярные блюда.

Из ресторанов «Вкусно – и точка» исчезнет картошка фри

Пароев уточнил, что в ближайшее время компания намеревается включить в список блюд бургер и мороженое, похожие по вкусу на те, что были ранее.

Для того, чтобы добиться этого, компании придется решить «интересные задачи», пояснил бизнесмен. В случае с «Биг Маком» основная проблема заключается в подборе похожего по вкусу соуса. Создание аналога десерта потребует необычных технологических решений. Он отметил, что эти вопросы будут решены.

Компании,McDonald's,
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