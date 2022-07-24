Гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил в интервью телеканалу РБК, что в ресторанах бренда появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Они практически не будут отличаться по вкусу от оригинальных изделий.

Отмечается, что бренд «Вкусно и точка» пришел на смену «Макдоналдсу». В условиях сделки уточняется, что новым владельцам не разрешается использовать прежний логотип, бренд, готовить некоторые популярные блюда.

Пароев уточнил, что в ближайшее время компания намеревается включить в список блюд бургер и мороженое, похожие по вкусу на те, что были ранее.